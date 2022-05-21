Мільярди доларів підуть на зброю, зазначили в Центрі стратегічних комунікацій та інформбезпеки.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформації розповіли, на що саме підуть 40 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляється у Telegram-каналі центру.

Так, 6 млрд доларів виділено на зброю, розвідувальну підтримку, підготовку та іншу допомогу щодо безпеки Збройним Силам України, 8,7 млрд - на заповнення запасів зброї, яка була передана Україні, 3,9 млрд - на фінансування операцій Європейського командування, зокрема розвідувальну підтримку, 11 млрд - на зброю, військове та захисне обладнання і спорядження, яке США зможе надсилати Україні прискореними темпами - без додаткового погодження з Конгресом, 13,8 млрд - було схвалено для Держдепартаменту, основна частина цих коштів піде до Фонду економічної підтримки, щоб допомогти українському уряду продовжувати свою роботу, 4,4 млрд - направлять на постачання продовольства Україні та іншим країнам.

Нагадаємо, 19 травня американський Сенат остаточно затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на 40 млрд доларів.

Пакет був схвалений більшістю голосів і відправлений на підпис президенту США Джо Байден.

Сьогодні, 21 травня, американський лідер підписав відповідний законопроект.

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