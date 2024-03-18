Найближчим часом план буде передано на розгляд Єврокомісії.

Уряд ухвалив план для Ukraine Facility, який є основою надання фінансової підтримки в межах програми, яка розрахована на 4 роки й має загальний обсяг 50 млрд євро. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що план містить структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів.

"Це європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах: від енергетики та аграрної галузі. Крім того, у документі прописані наскрізні напрями як "зелений" перехід, цифровізація, євроінтеграція", – написав прем’єр.

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За словами Шмигаля, план розроблявся спільно з європейськими партнерами, аби посилити Україну та наблизити членство в ЄС. Найближчим часом документ буде передано на розгляд Єврокомісії.

"Завдяки реалізації реформ плану для Ukraine Facility Україна зможе отримати близько 16 млрд євро цього року. Дякуємо ЄС за допомогу та солідарність", – зазначив очільник уряду.

Програма підтримки України – що відомо

Наприкінці лютого Європарламент проголосував за створення фінансового інструменту для України Ukraine Facility обсягом у 50 млрд євро для підтримки нашої держави впродовж 2024-2027 років.

Перший транш обсягом 4,5 млрд євро має надійти в Україну вже в березні, а другий транш у розмірі 1,5 млрд євро надійде у квітні, повідомив виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

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