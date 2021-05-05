Наразі вакцина - найбільше джерело доходів компанії Pfizer. У 2021 році вони мають принести понад третину всіх доходів компанії.

Американська фармацевтична компанія Pfizer очікує, що вакцини проти коронавірусу, які вона виробляє разом із німецькою фірмою BioNTech, матимуть «тривалий попит». У 2021 році вони мають принести понад третину всіх доходів Pfizer.

Це випливає з квартального звіту компанії, пише Громадське.

Свої прогнози Pfizer ґрунтує на нинішніх показниках продажів вакцини й потенційних домовленостях із урядами.

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Зокрема, за перший квартал 2021 року компанія продала вакцин на 3,5 мільярда доларів; вона також уже має контракти на постачання 1,6 мільярда доз вакцин до кінця року — їхнє виконання принесе 26 мільярдів доларів.

Крім того, в найближчі місяці Pfizer розраховує укласти ще кілька контрактів на постачання вакцин на цей і 2022 рік. Цьому може сприяти повне схвалення вакцини для дітей віком від 16 років і в майбутньому — для дітей 12-15 років.

«З урахуванням цього вважаємо, що тривалий попит на вакцини проти COVID-19 — подібний до вакцин проти грипу — є ймовірним результатом», — йдеться у звіті.

У найближчих планах Pfizer — представити перші результати дослідження безпечності вакцини на дітях віком 2-11 років (до вересня 2021 року), а також ефективності третьої (бустерної) дози для підтримання імунітету. У 2022 році компанія планує попередньо виробити 3 мільярди доз вакцини.

Довідка УНІАН. Pfizer і BioNTech спільно виробляють вакцину проти коронавірусу. Це мРНК-вакцина, яка складається з двох доз. Як витрати, так і прибутки від продажу препарату американська й німецька компанії ділять порівну.

Тоді як Pfizer і ще одна американська компанія Moderna самі встановлюють ціну на вакцину (а отже, і заробляють на ній), деякі інші виробники, як-от AstraZeneca та Johnson & Johnson, зобов'язалися продавати вакцини за собівартістю до завершення пандемії.

В Україну 16 квітня завезли 117 тисяч доз вакцини Pfizer / BioNTech. Її ми отримали в межах Глобального механізму з розподілу вакцин від COVID-19 (COVAX). Поки що нею будуть щепити людей у будинках похилого віку, працівників цих закладів і правоохоронців.

До кінця року мають з'явитися 20 мільйонів доз вакцини Pfizer / BioNTech. Першу партію в 500 тисяч доз Україна отримає у травні-червні; у липні-вересні мають доставити ще 4,5 мільйона доз, а решту 15 мільйонів — у четвертому кварталі 2021 року.

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Автор: Вікторія Гордієнко