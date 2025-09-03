Лідери німецької автомобільної галузі повідомили про зниження продажів.

Хімічні заводи Німеччини працюють на найнижчому рівні за останні 30 років - лише на 72% потужності, що свідчить про поглиблення кризових тенденцій у ключовій галузі та економіці найбільшої економіки Європи, пише Bloomberg.

Зазначається, що востаннє настільки низький рівень використання потужностей був у 1991 році, коли інтеграція східнонімецької промисловості після возз'єднання створила надлишок потужностей, що змусило країну роками закривати заводи та повільно відновлювати баланс у галузі.

За даними лобістської групи хімікатів та фармацевтики VCI, це значно нижче за рівень, необхідний для беззбиткової роботи. Так, у другому кварталі виробництво впало на 5,1% порівняно з попереднім роком, що негативно вплинуло на доходи.

Попри обіцянки нового уряду відродити зростання, дані свідчать, що проблеми одного з основних напрямків економіки країни ще далекі від завершення.

"У короткостроковій перспективі немає жодних ознак покращення", - відмітили в VCI та додали, що основні покупці хімікатів скорочують власне виробництво та зменшують замовлення.

Німецькі лідери автомобільної галузі, включаючи Volkswagen AG та Mercedes-Benz Group AG, які є ключовими клієнтами німецького хімічного концерну BASF SE та інших постачальників, повідомили про зниження продажів після того, як мита США на експорт європейських автомобілів були підвищені до 27,5% у квітні.

Економіка Німеччини - останні новини

У серпні стало відомо, що безробітних українців в Німеччині можуть повністю позбавити допомоги в 2026 році. Так, Міністерство праці Німеччини оголосило про чергове заморожування соціальних виплат у 2026 році для 5,6 мільйона одержувачів допомоги, серед яких багато українських мігрантів.

У квітні повідомлялося, що економіка Німеччини не покаже значного зростання в 2025 році оскільки торговельна політика президента США Дональда Трампа загрожує погіршенням ситуації.

