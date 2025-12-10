Європейські союзники не перекривають брак фінансів, які Київ отримував за президентства Джо Байдена.

Зовнішня фінансова підтримка України у 2025 році ризикує впасти до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни. Європа виділила Києву лише близько 4,2 мільярда євро нової військової допомоги – цього надто мало, щоб компенсувати припинення підтримки з боку США.

Про це повідомляють дослідники проекту Ukraine Support Tracker.

Після рекордно високих темпів підтримки у першому півріччі 2025 року, військова допомога різко скоротилася протягом літа – тенденція, яка продовжилася також у вересні та жовтні. За нинішніх темпів, європейських коштів не вистачає для повної компенсації відсутності військової допомоги США у цьому році.

Хоча щорічні асигнування в середньому становили приблизно 41,6 мільярда євро у 2022–2024 роках (включаючи Європу, США та інших донорів), у 2025 році було виділено лише 32,5 мільярда євро. Щоб досягти попереднього рівня, до кінця року союзникам потрібно буде виділити додаткові 9,1 мільярда євро.

До жовтня включно також посилилися і диспропорції всередині Європи. Так, Франція, Німеччина та Велика Британія різко збільшили свої військові асигнування порівняно з 2022–2024 роками: Німеччина майже втричі, тоді як Франція та Велика Британія – більш, ніж удвічі.

Навіть попри це, у відсотковому співвідношенні до їхнього ВВП за 2021 рік, всі три країни значно поступаються провідним скандинавським донорам – Данії, Фінляндії, Норвегії та Швеції.

Контраст з Італією та Іспанією ще сильніший: жодна з них не збільшила своїх військових асигнувань у 2025 році. Італія скоротила і без того низький рівень підтримки на 15% порівняно з 2022–2024 роками. Іспанія не надавала нової військової допомоги в цьому році. Ця обмежена участь значно послабила загальну підтримку Європи.

Репараційний кредит для України - останні новини

Передача заморожених російських активів для підтримки України - критично важлива на тлі обмежених власних коштів європейських союзників. Військовий бюджет Києва вичерпується. Росактиви не тільки закрили б потенційний дефіцит коштів, а й забезпечили б Україні сильну позицію на потенційних мирних переговорах.

На початку тижня міністри фінансів країн G7 опублікували спільну заяву, що заарештовані в цих країнах російські активи можуть бути передані Україні, але про жодну конкретику в повідомленні не йшлося.

