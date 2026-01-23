Агентство S&P підвищило кредитний рейтинг України, але показник досі тривожний

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило кредитний рейтинг України після завершення реструктуризації боргу за ВВП-варантами.
За інформацією на сайті агентства, довгостроковий та короткостроковий суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті було підвищено до рівня "CCC+/C" – це на сім щаблів нижче інвестиційного рівня. Раніше рейтингове агентство оцінювало Україну на рівні "SD", що означає вибірковий дефолт.
"Ми вважаємо, що поточна реструктуризація невеликої частини боргу, який все ще перебуває у стані прострочення, суттєво не вплине на здатність та бажання України виконувати інші свої боргові зобов'язання", - ідеться у повідомленні S&P.
Зазначається, що агентство може знизити рейтинги протягом наступних 12 місяців, якщо безпекова ситуація в Україні погіршиться, що створить ще більший тиск на її валютні резерви. Підвищити ж рейтинги можуть, якщо безпекова ситуація в Україні та середньострокові макроекономічні перспективи значно покращаться, зокрема завдяки подальшій підтримці донорів.
S&P підвищило кредитний рейтинг України після завершення обміну ВВП-варантів України на суму 2,6 млрд доларів на нові облігації наприкінці грудня 2025 року.
"Тим не менш, наші рейтинги "CCC+" відображають нашу думку, що здатність України виконувати свої фінансові зобов’язання залишається вразливою та залежною від сприятливих фінансових та економічних умов, включаючи розвиток війни та постійну підтримку її союзників", - сказано у повідомленні.
Слід зазначити, що рейтинг CCC+/C від S&P Global Ratings означає дуже високий кредитний ризик, близький до дефолту. Емітент (країна чи компанія) відчуває суттєві фінансові труднощі, а своєчасне виконання зобов'язань залежить від сприятливих економічних умов.
ВВП-варанти України - останні новини
У травні 2025 року Україна не змогла домовитися із кредиторами і пропустить виплату 665 мільйонів доларів за державним боргом, пов'язаним з так званими ВВП-варантами – борговими зобов’язаннями, прив’язаними до темпів економічного зростання. Після цього рейтингове агентство Fitch підтвердило оцінку України як "Обмежений дефолт".
У грудні 2025 року у Міністерстві фінансів повідомили, що власники державних деривативів, прив’язаних до ВВП (ВВП-варантів), які перебували в обігу на загальну суму 2,6 млрд дол., взяли участь в обмінній пропозиції, яка передбачає повний обмін ВВП-варантів на звичайні боргові цінні папери України. Ця реструктуризація суттєво зменшуила ризики, які ВВП-варанти створювали для державних фінансів України.
Тоді ж агентство Fitch Ratings підвищило кредитний рейтинг України зі статусу "обмежений дефолт" після того, як країна оголосила про згоду кредиторів обміняти борг, прив’язаний до економічного зростання, на звичайні облігації.