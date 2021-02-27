Основні фактори зростання - приватне споживання, збільшення агровиробництва і часткове відновлення інвестицій.

Агентство Fitch підтвердило довгостроковий суверенний рейтинг України в іноземній валюті на рівні "В" з прогнозом "Стабільний".

Як зазначають аналітики, макроекономічна політика підтвердила відносно високий рівень стійкості до коронавірусного шоку. Разом із тим, вони вважають слабкими показники управління і високими законодавчі та судові ризики, пише Finbalance.

Fitch констатує, що можливість випуску єврооблігацій та наявна внутрішня ліквідність дали певний простір для управління ситуацією на тлі затримки з отриманням наступного траншу МВФ й очікуваних труднощів із затвердженням Верховною Радою законів для боротьби з корупцією й щодо судової реформи. Аналітики очікують транш від МВФ для України в 2021 році на $700 млн, залучення іншого офіційного фінансування на $1,5 млрд, випуск євробондів на більшу суму, ніж заплановані $1,4 млрд.

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Агентство прогнозує, що поточний рахунок платіжного балансу після профіциту 4,4% ВВП у 2020 році повернеться до дефіциту 0,3% ВВП у 2021 році та 1,2% ВВП у 2022 році через відновлення внутрішнього попиту та менш сприятливі умови торгівлі, але це може бути компенсовано, зокрема, більшими прямими іноземними інвестиціями. Валютні резерви до кінця 2022 року можуть зрости до 4,5 місяців поточних зовнішніх платежів (з 3,4 місяців на кінець 2019 року).

Fitch очікує, що в 2021 році ВВП України зросте на 4,1%, у 2022 році - на 3,8% (після скорочення на 4,2% у 2020 році, що було зумовлено шоком від COVID-19 та поганим урожаєм, який відняв від ВВП 1 п.п.). Основні фактори зростання - приватне споживання, збільшення агровиробництва і часткове відновлення інвестицій.

За висновками аналітиків, на кінець 2021 році інфляція може прискоритися до 6,9% і знизитися до 5,3% на кінець 2022 року.

Вони прогнозують, що дефіцит бюджету в 2021 році зменшиться до 5,1% ВВП і 3,7% ВВП у 2022 році (у 2020 році було 5,5% ВВП), а держборг після зростання в 2020 році до 55,6% ВВП (з урахуванням держгарантій - 62,8%) - в 2021-2022 році стабілізується на рівні 54% ВВП.

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Автор: УНІАН