Райс зазначив, що не може назвати точних термінів відновлення переговорів.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) відзначив продуктивність переговорів з Україною в ході місії, що нещодавно завершилася, але назвав ряд проблемних питань, вирішення яких необхідно для продовження переговорів.

Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс в ході брифінгу.

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"Обговорення були, я б сказав, продуктивними, але деякі питання залишаються невирішеними, і як тільки ми отримаємо більш детальну інформацію з цих питань, ми розраховуємо на співпрацю з владою і продовження наших обговорень. Поки точних термінів я назвати не можу", - сказав Райс.

У числі питань, що потребують вирішення, він назвав посилення управління банківським наглядом Національного банку, фіскальні ризики бюджетного дефіциту і зміцнення судової системи.

Місія МВФ в Україні

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

Місія Міжнародного валютного фонду 11 січня 2021 року відновила в Україні роботу з перегляду програми stand-by.

Місія Міжнародного валютного фонду в Україні у лютому 2021 року завершилася без прийняття рішення про перегляд програми stand-by.

18 лютого 2021 посли G7 розповіли, на яких умовах Україна отримає транш МВФ.

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Автор: Катерина Жирій