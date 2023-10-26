Наступного року регулятор очікує зростання економіки на 3,6%.

Економічне зростання в Україні відновиться за підсумками 2023 року і триватиме надалі: НБУ поліпшив прогноз зростання реального ВВП із 2,9% до 4,9% у 2023 році.

Як розповів на брифінгу голова Нацбанку Андрій Пишний, стрімкіше економічне відновлення спричинене низкою чинників.

"Серед них – вища адаптивність бізнесу та населення до воєнних умов, ліпші, ніж у попередньому прогнозі, оцінки врожаїв, розширення альтернативних шляхів експортних постачань, а також суттєвіші обсяги бюджетних видатків", - сказав він.

Відео дня

За прогнозом регулятора, у 2024 році економіка зросте на 3,6%, попри збереження високих безпекових ризиків.

Економічному зростанню сприятиме подальша розбудова альтернативних шляхів постачань та збереження м’якої фіскальної політики, що підтримуватиме споживчий попит. Натомість усе ще ускладнена логістика та обмежені війною інвестиції гальмуватимуть економіку.

НБУ прогнозує пришвидшення зростання реального ВВП у 2025 році до 6%.

"Цьому сприятиме насамперед очікуване зниження безпекових ризиків. Воно супроводжуватиметься поступовим поверненням мігрантів із-за кордону, поліпшенням споживчих та інвестиційних настроїв, налагодженням оптимальної логістики та виробництва, відбудовою пошкодженої інфраструктури", - зазначив Пишний.

Економіка України під час війни

За попередніми оцінками Мінекономіки, зростання ВВП у вересні 2023 року порівняно з вереснем минулого року становило близько 9,1%.

Як зазначила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, у вересні більшість ключових видів економічної діяльності демонстрували позитивні результати. Окрім низької статистичної бази порівняння, це пояснюється ще й високою здатністю бізнесу пристосовуватись до нових викликів, а також допомогою з боку держави та міжнародних партнерів.

Вас також можуть зацікавити новини: