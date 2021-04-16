Експерти відзначили системне поліпшення адміністрування податків і забезпечення надходжень їх до бюджетів.

Експерти Міжнародного валютного фонду відзначили значний прогрес Державної податкової служби України (ДПС) у впровадженні реформ.

Як повідомила прес-служба про це йшлося під час онлайн-зустрічі експертів МВФ Енріко Аава та Дейва Хартнетта з головою ДПС Олексієм Любченком, в ході якої було презентовано звіт "Підтримка реформ податкової адміністрації", підготовлений за результатами місії МВФ у грудні 2020 - лютому 2021 року.

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Зокрема, у звіті відзначається системне поліпшення процесів адміністрування податків і забезпечення надходжень їх до бюджетів, а також готовність відомства до діалогу з платниками податків.

Експерти Фонду також запевнили в готовності департаменту МВФ з бюджетних і податкових питань надавати допомогу в підтримці подальших реформ ДПС.

Своєю чергою, за повідомленням прес-служби, Любченко сказав: "Ми чітко визначили вектор реформ, і наш наступний крок - впровадити їх швидко та ефективно. І в цьому питанні ми розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів, їх досвід і професійні знання. Особливо стане в нагоді інформація про практику реформ, які стали успішними в інших країнах або виявилися невдалими».

Що цьому передувало

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

Місія Міжнародного валютного фонду з перегляду програми stand-by працювала в Україні з 11 січня по 12 лютого 2021 року. Робота місії завершилася без прийняття рішення про перегляд програми stand-by.

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Автор: Богдан Слуцький