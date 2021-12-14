Криптовалюта – один з найприбутковіших активів. Під час коронакризи в інвесторів з'являється унікальна можливість заробити на криптовалюті ще більше.

Віртуальна валюта стає дедалі популярнішою і у світі, і в Україні. Хто б не хотів при невеликому вкладенні часу та сил зірвати заповітний куш.

Скільки на ній можна заробити, ну або втратити – йдеться в сюжеті програми "Гроші" на телеканалі "2+2".

За даними криптобіржі CoinDesk, загальна вартість криптовалюти у світі цьогоріч встановила історичний рекорд – більш як троє трильйонів доларів. Головна цифрова валюта – біткоїн – стрімко почала рости ще на початку 2021-го. А вже в листопаді біткоїн коштував понад $69 тисяч за монету.

Читайте такожШахраї зламали Twitter прем'єр-міністра Індії та оголосили про легалізацію BitcoinРізке зростання біткоїна спровокувала інфляція у США. Інвестори злякалися обвалу економіки, тому вивели свої гроші з традиційних банків та почали вкладатися у криптовалюту. Власники золотих монет за рік отримали майже 80% прибутку, наголошується в сюжеті.

Піку популярності у 2021-му сягнув не тільки всесвітньо відомий біткоїн. Менш популярні монети також неабияк здивували ринок криптовалюти.

Зокрема відбувся величезний "бум" на так звані NFT-токени. Це своєрідний документ, який підтверджує ваше право власності на фото, відео, мем, пост чи інший цифровий актив. Після покупки ви стаєте власником, але в Інтернеті все одно можна переглянути куплений вами об'єкт.

Також великої популярності набула мемна криптовалюта Dogecoin, яка за рік подорожчала майже на 700%. Секрет успіху полягає в прихильності до даної монети одіозного Ілона Маска, якого сьогодні впливовий журнал TIME визнав людиною року.

Мільярдер написав у своєму твіттері одне єдине слово – DOGE – і цього було достатньо, щоб жартівлива криптовалюта, яка була створена як інтернет-мем, за дві доби виросла майже в 50%. Найбагатша людина світу Ілон Маск пізніше неодноразово висловлював у своєму твіттері повідомлення на підтримку Dogecoin на тлі яких криптовалюта різко зростала.

І це був лише початок. Жартівлива криптовалюта Dogecoin з зображенням собаки породи Сіба Іну породила інший мемний проєкт – альтернативу "догекоїнам" – нову криптовалюту Shiba Inu, яка також використовує зображення собаки як свій талісман.

Даний проєкт прозвали "вбивцею" улюбленої криптовалюти Ілона Маска. Один із перших інвесторів Shiba Inu, який вклав в проєкт 8 тисяч доларів, вже став мільярдером. В жовтні 2021 року черговий мемний токен виріс у ціні більше ніж у тисячу разів, а його капіталізація перевищила показники, наприклад, японської автомобільної компанії Nissan.

"При інвестиції рік тому в Shiba Inu з тисячі доларів можна було отримати 7 мільйонів вже зараз", – говорить криптотрейдер.

Неймовірно прибутковими цього року стали ще дві криптовалюти – Solana і Cardano. Ціна останньої підскочила у 45 разів. Все через високий попит на колекцію з десяти тисяч зображень мультяшних мавпочок, яка була створена на блокчейні першої. Її продали за два мільярди доларів.

Втім, у близькому майбутньому ринок криптовалюти може нас здивувати ще більше. Експерти розповідають, що вже наступного року з'являться нові комп'ютерні ігри, в яких можна буде заробляти великі віртуальні гроші.

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Автор: Денис Пономаренко