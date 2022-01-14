Це не перший раз, коли дії Ілона Маска впливають на ринок криптовалют.

Черговий твіт бізнесмена Ілона Маска викликав рух на ринку криптовалют. Цього разу виросла маловідома для української аудиторії криптовалюта DOJO.

Генеральний директор Tesla і SpaceX написав слово "dojo" у відповідь на коментар одного з користувачів твіттеру. Цього було достатньо, аби ціна токена DOJO за пів години зросла більш ніж на 500% і перевищила $0,000000049.

На 12:00 за Києвом токен DOJO торгується по $0,000000022. У листопаді минулого року криптовалюта оновлювала історичний максимум вище $0,000037. З того моменту альткоїн подешевшав більш ніж на 99%.

DOJO – це криптовалюта, керована децентралізованою автономною організацією.

Також Tesla розробляє власний суперкомп'ютер під ім'ям Dojo, який призначений для навчання і тренувань штучного інтелекту і створення автономної системи управління електромобілями компанії.

Читайте такожВідомий трейдер попередив про хитке становище популярної серед українців криптовалютиНагадаємо, що вчора ракета Маска вивела український супутник Січ-2-30 в космос. Він близько трьох років буде знімати поверхню землі і контролювати іоносферу. Навіщо це Україні і що ще потрібно знати про наш головний космічний проєкт 2022 року – у матеріалі УНІАН.

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