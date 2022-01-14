Черговий твіт бізнесмена Ілона Маска викликав рух на ринку криптовалют. Цього разу виросла маловідома для української аудиторії криптовалюта DOJO.
Генеральний директор Tesla і SpaceX написав слово "dojo" у відповідь на коментар одного з користувачів твіттеру. Цього було достатньо, аби ціна токена DOJO за пів години зросла більш ніж на 500% і перевищила $0,000000049.
На 12:00 за Києвом токен DOJO торгується по $0,000000022. У листопаді минулого року криптовалюта оновлювала історичний максимум вище $0,000037. З того моменту альткоїн подешевшав більш ніж на 99%.
DOJO – це криптовалюта, керована децентралізованою автономною організацією.
Також Tesla розробляє власний суперкомп'ютер під ім'ям Dojo, який призначений для навчання і тренувань штучного інтелекту і створення автономної системи управління електромобілями компанії.
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