Продукти харчування за рік подорожчали в цілому на 12,1%.

Інфляція на споживчому ринку в листопаді 2025 року порівняно із жовтнем становила 0,4%. У річному вимірі – порівняно із листопадом минулого року – споживча інфляція сповільнилася до 9,3% (з 10,9% у жовтні), оновивши мінімум від початку року.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Порівняно з жовтнем, у листопаді ціни на продукти та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Найбільше (на 12,6%) подорожчали яйця. На 0,8-4,6% зросли ціни на овочі, сало, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, макаронні вироби, кисломолочну продукцію, сири, хліб, яловичину, молоко, масло.

Водночас на 0,9-3% знизилися ціни на фрукти, свинину, цукор, м’ясо птиці, рис. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,9%.

Одяг і взуття за місяць подешевшали на 2,3%. Ціни на транспорт зросли на 0,5% в основному через подорожчання проїзду в залізничному й автодорожньому пасажирському транспорті на 1,6% і 0,6% відповідно, а також палива та мастил на 0,5%.

Щодо зміни цін за рік, то, порівняно з минулим листопадом, продукти харчування в цілому подорожчали на 12,1%. Найбільше зросли ціни на м’ясо (+23,1%), соняшникову олію (+21,9%) та фрукти (+20,2%). Суттєво подешевшали овочі (-27,8%), знизилися ціна на цукор (-7,5%). Алкогольні напої та тютюнові вироби за рік подорожчали на 18,5%.

Одяг і взуття подешевшали на 6,1%. Майже однаково зросли ціни на послуги освіти (+14,6%) та ресторанів і готелів (+14,5%). Послуги зв’язку подорожчали на 16,3%.

Інфляція в Україні- останні новини

Інфляція на споживчому ринку в жовтні 2025 року, порівняно з вереснем, становила 0,9%. У річному ж вимірі споживча інфляція сповільнилася до 10,9% – з 11,9% у вересні. Тоді у порівнянні з жовтнем минулого року найбільше подорожчали яйця (+41,9%), олія соняшникова (+26%), м'ясо і м'ясопродукти (+25,2%), фрукти (+22,1%).

Національний банк України в інфляційному звіті за жовтень 2025 року повідомляв, що протягом наступних трьох кварталів ціни на овочі будуть нижчими, ніж торік. Сповільнення інфляції в найближчі місяці забезпечуватиметься насамперед завдяки високій пропозиції продовольства.

