За рік в Україні подешевшали лише одяг та взуття.

Інфляція на споживчому ринку в березні в річному вимірі прискорилася до 14,6%, порівняно з березнем минулого року. Як повідомила Державна служба статистики, порівняно із лютим, споживча інфляція в березні становила 1,5%, з початку року - 3,5%.

Продукти харчування та безалкогольні напої в цілому за рік здорожчали на 17,4%. Найбільший стрибок цін показали яйця (+44,7%), олія соняшникова (+35,4%), овочі (+32,3%) та масло (+31,9%). Крім цього, відчутно подорожчали хліб (+21,5%), молоко (+19,5%), сир і безалкогольні напої (+17,7%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби за рік додали в ціні 16,6%. Одяг і взуття, в свою чергу, подешевшали на 3,6%.

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Комунальні послуги з березня минулого року подорожчали на 20,2%, головним чином, за рахунок здорожчання електроенергії на 63,6%, послуг з управління багатоквартирними будинками на 19,1% та послуг з прибирання сміття - на 10,7%.

В галузі охорони здоров'я ціни продукти та послуги зросли на 15%, транспорту - на 9,5%. Послуги зв'язку подорожчали на 18,9%.

Дорожчим стало відвідування ресторанів та готелів - плюс 14,1% до минулорічних цін. Освітні послуги подорожчали на 12,1%.

Інфляція в Україні - що відомо

У лютому 2025 року інфляція пришвидшилася до 13,4% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни тоді зросли на 0,8%.

За даними НБУ, сирі продукти харчування в лютому подорожчали на 13%. Так, швидше дорожчали фрукти, деякі продукти тваринництва, борошно й крупи під впливом триваючих ефектів низьких минулорічних врожаїв. Ціни на свинину, курятину і цукор наближалися до цін країн - торговельних партнерів на тлі стійкого експорту.

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