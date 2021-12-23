Уряд "відв'язав" правовий статус політв’язнів від списків СБУ.

Кабінет міністрів спростив порядок виплати грошової допомоги політв’язням.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Telegram-каналі.

"Наше законодавство передбачає, що після звільнення з російських застінків наші політв’язні мають право на грошову допомогу від Української держави. Є спеціальна міжвідомча комісія, яка визнає особу такою, що була позбавлена свободи внаслідок збройної агресії проти України. Це дає людині право на отримання грошової допомоги. Проблема полягала в тому, що міжвідомча комісія могла надавати особі відповідний статус тільки на підставі спеціальних списків, що формуються СБУ", - пояснила Верещук.

Читайте також"Порожні стільці": у центрі Києва пройшла акція на підтримку українських політв’язнів у РФ й Криму (фоторепортаж)За її словами, сьогодні Кабмін вніс зміни до порядку соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення.

"Цими змінами ми "відв’язали" правовий статус наших політв’язнів від списків СБУ. Сьогоднішня постанова уряду спрощує процедури та робить їх більш справедливими", - додала віце-прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ірина Верещук розповіла, як у відомстві розв'яжуть проблему екс-бранця Кремля Олександра Шумкова та ще десятка колишніх політв'язнів, які не можуть отримати 100 тис. грн допомоги від держави через те, що їхні прізвища відсутні у списках Служби безпеки України.

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