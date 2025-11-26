Уряд спростив порядок отримання компенсацій за програмою "єВідновлення" за житло, яке знаходиться у спільній власності.
Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, тепер, якщо один зі співвласників виїхав, не виходить на зв’язок або не бере участі в утриманні майна, це не блокуватиме отримання допомоги. Компенсацію зможе оформити інший співвласник - за спрощеною процедурою без зайвих затримок.
"Це рішення дозволить людям швидше розпочати ремонт пошкодженого житла та повернути його до користування, навіть у ситуаціях, коли отримати згоду всіх співвласників було неможливо", - зазначила прем’єрка.
Також Свириденко повідомила, що уряд сьогодні, 26 листопада, спрямував Міністерству розвитку громад 609 мільйонів гривень на фінансування програми "єВідновлення". Загалом за програмою компенсації на відновлення пошкодженого житла в межах програми вже отримали понад 116 тисяч сімей.
Компенсація за пошкоджене майно – останні новини
Раніше УНІАН писав, як власники квартир і будинків, пошкоджених через військову агресію Росії, можуть отримати компенсацію або житловий сертифікат на нове житло.
У жовтні Верховна Рада прийняла закон, за яким колишні власники зруйнованого війною майна зможуть безкоштовно повернути у власність земельні ділянки, на яких розміщувалися ці об'єкти.
У серпні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що внутрішньо переміщені особи, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати допомогу від держави у розмірі до 2 мільйонів гривень на одну людину або сім’ю. На старті програма буде доступна для ВПО, які мають статус УБД та людей, які отримали інвалідність внаслідок війни.