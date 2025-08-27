На старті програма буде доступна для ВПО зі статусом УБД та людей з інвалідністю внаслідок війни.

Внутрішньо переміщені особи, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати допомогу від держави у розмірі до 2 мільйонів гривень на одну людину або сім’ю.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко в Telegram

"На старті програма буде доступна для ВПО, які мають статус УБД та людей, які отримали інвалідність внаслідок війни. Подати заявку на отримання житлового ваучера можна буде через "Дію", а згодом - у ЦНАПах чи в нотаріусів", - повідомила прем'єрка.

Свириденко наголосила, що програма запрацює через два місяці після опублікування постанови.

У червні Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення ще 3,5 мільярда гривень на програму "єВідновлення". За ці кошти буде видано ще понад 2 тисячі житлових сертифікатів на придбання нової оселі, а також профінансовано відбудову будинків на власній земельній ділянці для сотень родин

Раніше УНІАН писав про необхідність внесення житла до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Внесення інформації щодо свого права власності, яке було набуто до 2013 року є вкрай важливим, оскільки впливає на процес отримання адміністративних та державних послуг, зокрема за програмою "єВідновлення" та є перешкодою для проведення шахрайських дій з майном.

