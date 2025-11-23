Компенсацію за пошкоджене або знищене житло можуть отримати власники квартир і будинків, інвестори недобудованого житла, члени кооперативів, ОСББ та спадкоємці загиблих власників.

Власники квартир і будинків, пошкоджених через військову агресію Росії, можуть отримати компенсацію або житловий сертифікат на нове житло. У КМДА кореспонденту УНІАН пояснили, хто має право на виплати, як подати заяву та в якій черговості її розглядатимуть.

Куди звертатися, якщо вибило вікна після обстрілу?

Як наголосили у КМДА, для подолання наслідків російської агресії Верховна Рада ухвалила Закон №2923-ІХ від 23 лютого 2023 року, який встановлює, як українці можуть отримати компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло та інші об’єкти нерухомості внаслідок бойових дій, терактів чи диверсій.

У цьому законі визначено, хто має право на компенсацію, як працює комісія, хто розглядає такі заяви, як правильно подати заявку та в якій черзі вона буде розглядатися.

Від так, компенсацію за пошкоджене або знищене житло можуть отримати власники квартир і будинків, інвестори недобудованого житла, члени кооперативів, ОСББ та спадкоємці загиблих власників. Головна умова - житло має бути зруйноване або пошкоджене через бойові дії чи теракти Росії.

Виплати стосуються лише житлової нерухомості: квартир, приватних будинків, кімнат у гуртожитках, частин житла, недобудов, а подекуди й господарських споруд.

Компенсація буває двох видів. За пошкоджене житло можна отримати гроші на ремонт або відновлювальні роботи від держави.

"Постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2023 № 381 (зі змінами) затверджено Порядок надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення"", - додали в адміністрації.

При цьому, за словами Работніка, компенсацію за повністю знищене житло чи іншу нерухомість надають за правилами, визначеними в Порядку, затвердженому постановою Кабміну №600 від 30 травня 2023 року.

Відповідно до неї власникам повністю знищеного майна видається житловий сертифікат, який дозволяє купити нове житло. Його сума розраховується за державними правилами.

Подати заяву можна через "Дію", у ЦНАПі або в органах місцевої влади. Далі її розглядає спеціальна Комісія.

Які документи потрібно надати, як відбувається процедура та кому допомагають в першу чергу?

Згідно закону, у першу чергу допомогу отримують ті, чиє житло знищено, а також військові родини, багатодітні, люди з інвалідністю та ті, хто не має іншого місця для проживання.

Комісія перевіряє документ і може додатково направити експертів на огляд, після чого ухвалює рішення - видати компенсацію чи відмовити. Закон також створює державний реєстр усіх пошкоджених і знищених об’єктів. У ньому зберігається інформація про адресу, ступінь руйнування, власників і рішення Комісії.

Гроші на компенсації надходять із державного та місцевих бюджетів, міжнародної допомоги й майбутніх репарацій. Отримані кошти або сертифікат не оподатковуються і не вважаються доходом.

Скільки наразі будинків відновлює Київ, на якій стадії роботи?

"Розпорядженнями Київської міської військової адміністрації від 30.05.2022 № 538 "Про здійснення відновлювальних робіт (реконструкції, капітального ремонту) на житлових будинках у місті Києві, пошкоджених внаслідок воєнних дій Російської Федерації" зі змінами та доповненнями щодо відновлення окремих об’єктів нерухомого майна, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації") визначено 62 багатоквартирних житлових будинків. Вони відновлюються за рахунок коштів бюджету Києва з яких, за інформацією замовника робіт КП "Житлоінвестбуд-УКБ", на 25 житлових будинках відновлювальні роботи завершені, на 37 житлових будинках відновлювальні роботи виконуються", - повідомив директор Департаменту.