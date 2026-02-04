Американська компанія пообіцяла прискорити постачання Україні ракет для Patriot

Міноборони зацікавлене у створенні в Україні бази для обслуговування та ремонту західної техніки.

Міністерство оборони України та американська компанія RTX обговорили прискорення постачання ракет для систем Patriot і перехід до глибокої промислової кооперації для посилення протиповітряної оборони України.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, про це йшлося під час зустрічі заступника Міністра оборони України Сергія Боєва із делегацією американської військово-промислової компанії RTX, яку очолила виконавча директорка Raytheon в Україні Дженіфер Пушнер.

Зазначається, що йшлося про посилення захисту українського неба та розбудову внутрішніх технічних спроможностей для обслуговування передового озброєння.

"Ви самі могли переконатися, наскільки важливою та критичною є спроможність протиповітряної оборони, а також темпи, з якими ми маємо діяти у цьому напрямі. Минулої ночі, коли було нанесено один з найбільших комбінованих ударів по території України з використанням рекордної кількості балістичних ракет, енергетична інфраструктура зазнала чергових руйнувань", - наголосив Боєв.

Представники Raytheon підтвердили готовність прискорення постачання ракет для систем Patriot через прямі контракти та міжнародні механізми підтримки.

Також обговорили поточний стан та плани щодо обслуговування і забезпечення систем ППО та ПРО, що стоять на озброєнні Сил оборони. В повідомленні йдеться:

"Окрему увагу приділено обговоренню можливостей переходу від постачання готових систем до глибокої промислової кооперації. Міністерство оборони зацікавлене у створенні в Україні бази для технічного обслуговування та ремонту західної техніки".

Дефіцит ракет для ППО

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський зазначав, що нестача фінансування призвела до дефіциту ракет ППО і росіянам вдалося вразити енергетику столиці України.

Він зазначив, що наперед знав, що Силам оборони не вдасться відбити атаку по ТЕЦ-6, ТЕЦ-5, ТЕЦ-4 у Києві, бо дивізіони проти балістичних ударів були порожні.

За словами президента, дефіцит пов'язаний із нестачею фінансування для закупівлі в США ракет PAC-3, здатних перехоплювати балістику.

Він наголосив, що США не дають нам ракети безкоштовно. Європою транш по PURL не був оплачений, ракети не прийшли.

