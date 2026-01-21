Європарламент підтримав прискорення розгляду €90 мільярдів кредиту для України

Процедура посиленої співпраці вимагає згоди Європейського парламенту.

Депутати Європарламенту схвалили "посилену співпрацю" щодо надання Україні кредиту у 90 мільярдів євро.

Як повідомляє пресслужба Європарламенту, у середу депутати дали "зелене світло" рішенню Ради ЄС щодо застосування процедури посиленої співпраці для надання Україні кредиту підтримки у розмірі 90 мільярдів євро.

Зазначається, що позику від ЄС було узгоджено на саміті Європейської Ради в Брюсселі 18 грудня 2025 року. Оскільки Чехія, Угорщина та Словаччина відмовилися від підтримки позики, угоду було укладено в рамках процедури посиленої співпраці – механізму, який дозволяє охочим державам-членам ЄС співпрацювати в певних сферах. Згідно з договорами, процедура посиленої співпраці вимагає згоди Європейського парламенту.

Процедуру було схвалено 499 голосами "за", 135 голосами "проти" та 24 утрималися. Напередодні, 20 січня, депутати Європарламенту вирішили прискорити роботу над позикою та супутніми пропозиціями.

Кредит на 90 мільярдів євро для України - головні новини

У грудні 2025 року Європейський Союз ухвалив рішення щодо фінансування України на 90 мільярдів євро на 2026-27 роки. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн тоді зазначила, що механізм працюватиме за принципом "репараційного кредиту": Україна буде зобов’язана повернути ці кошти лише після того, як Росія виплатить репарації. До того часу заморожені російські активи залишатимуться заблокованими, а ЄС залишає за собою право використовувати наявні грошові залишки для фінансування цього кредиту.

14 січня Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має намір розділити 90 мільярдів євро, схвалених для України, на дві частини: одну третину для загального бюджету та дві третини для військових поставок.

