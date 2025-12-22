З 2024 року в межах програми до державного бюджету вже надійшло понад 26,7 млрд євро.

До державного бюджету України надійшло 2,3 мільярда євро від Європейського Союзу в межах фінансового інструменту Ukraine Facility.

Як повідомили у Міністерстві фінансів, зокрема, уряд залучив 2,1 мільярда євро кредитних коштів та 200 мільйонів євро гранту. Кошти буде спрямовано на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держави.

Зазначається, що для отримання чергового регулярного траншу від ЄС Україна виконала вісім реформаційних кроків, необхідних для виділення шостого траншу, а також один крок, передбачений у межах четвертого траншу.

У міністерстві нагадали, що програму підтримки України Ukraine Facility було започатковано у 2024 році строком на чотири роки. Загалом з 2024 року до державного бюджету вже надійшло понад 26,7 млрд євро, з яких у 2025 році – понад 10,6 млрд євро. Загальний обсяг фінансування, передбачений інструментом для України, становить близько 50 млрд євро.

11 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про виплату Україні 2,3 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Для цього Україна виконала 8 із 10 індикаторів, передбачених Планом України: було реалізувано низку системних реформ в управлінні державними фінансами, зеленому переході та охороні довкілля, а також оптимізації бізнес-середовища, фінансових ринків та судової системи.

19 грудня лідери Європейського Союзу досягли угоди про позику 90 мільярдів євро на фінансових ринках, щоб підтримати Україну протягом наступних двох років. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пропонували передати кошти шляхом конфіскації російських активів у бельгійських банках.

Проте прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер відмовився через побоювання судових позовів та інших репресій з боку Москви. У результаті Євросоюз ухвалив план Б, за яким спільні позики будуть гарантовані бюджетом ЄС, який фінансується країнами-членами.

