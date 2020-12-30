За словами Марченка, виконані всі маркери, які стосувалися урядових заходів.

Отримання Україною наступних двох траншів від Міжнародного валютного фонду по 700 мільйонів доларів перенесено на наступний рік.

Читайте такожУ МВФ назвали дати качану перегляду догоди з УкраїноюПро це передає міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю одному з видань, повідомляє прес-служба Міністерства.

"Перший транш на 2,1 мільярда доларів ми отримали в червні. Ще має надійти два транші по 700 мільйонів доларів цього року. Вони перенесені на наступний рік. Тому спочатку мова йде про 700 мільйонів доларів, які зможемо отримати після перегляду програми, її узгодження на рівні місії та менеджменту МВФ", - цитує прес-служба Марченко.

За його словами, кредитні кошти МВФ потрібні Україні, але не менш важлива довіра до України як партнера.

"Нам важливо бути в цій програмі, сумлінно виконувати взяті на себе зобов'язання і зберегти довірчі відносини. Тому в процесі переговорів робимо кроки, які наближають нас до траншу", - наводяться в повідомленні слова міністра.

Марченко зазначив, що термін дії програми розрахований до кінця 2021 року, і по її завершенню можна буде розуміти, яка підтримка від міжнародних партнерів знадобиться Україні надалі.

Також глава Мінфіну підкреслив, що виконані всі маркери, які стосувалися урядових заходів.

"Це - ринкове тарифоутворення, трансформація податкової та митної служб. З 1 січня ці два відомства будуть вже працювати у форматі єдиних юридичних осіб.це також врегулювання проблемних кредитів державних банків тощо. Але там є і заходи з антикорупції, реформи судової системи, які, скажімо так, залишаються актуальними, проте не залежать тільки від Мінфіну. І у Фонді більше підкреслюють необхідність реалізації саме цих заходів", - цитує прес-служба міністра.

Що цьому передувало

9 червня 2020 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 мільярда SDR (близько 5 мільярдів доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 мільярда доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

Місія першого перегляду програми stand-by Міжнародного валютного фонду в Україні через свята триватиме більшу частину січня.

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Автор: Катерина Жирій