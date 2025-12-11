Зазначається, що російська влада намагається забезпечити хоча б частину платежів за товари і послуги за допомогою криптовалют.

Економіка Російської Федерації зіткнулася із серйозними проблемами у зв'язку із санкціями Заходу і величезними витратами на війну проти України. Головною проблемою стала торгівля з іноземними партнерами, але тут на допомогу прийшли криптовалюти.

Видання The Telegraph пише, що раніше Центробанк РФ під впливом ФСБ, яка бачила в криптовалютах загрозу для нацбезпеки, виступав проти їхнього використання. Однак, тепер же у Владивостоці працює мережа А7, що дає змогу проводити подібні платежі з партнерами. Токен A7A5, створений компанією, допомагає здійснювати міжнародну торгівлю на мільярди доларів.

A7 належить молдавському олігарху Ілану Шору і російському державному оборонному банку "Промсвязьбанк" (ПСБ), які перебувають під санкціями.

Вплив санкцій на Росію

Хоча більша частина торгівлі Росії залишається легальною, іноземні банки можуть зіткнутися з серйозними штрафами, якщо працюватимуть з російськими фінансовими установами. Підприємствам у РФ вкрай важко отримувати платежі за товари або здійснювати перекази закордонним постачальникам.

Криптовалюта, яка працює в основному через нерегульовані біржі, пропонує зручний обхідний шлях. Конвертація рублів у криптовалюту дає змогу російським підприємствам працювати в рамках окремої фінансової системи.

"Це стало незамінним для Кремля. Щойно ви потрапляєте у світ криптовалют, ви, по суті, вже в справі. У цьому світі немає жодних додаткових перевірок", - говорить директор-засновник Центру фінансів і безпеки Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (Rusi) Том Кітінг.

У вересні підсанкційний співвласник А7 Шор заявив, що за 10 місяців з моменту запуску мережа допомогла російським підприємствам здійснити міжнародні розрахунки на 7,5 трлн рублів (приблизно 94,46 млрд доларів). За його словами, більше половини цих платежів здійснено в країни Азії.

Варто зазначити, що в травні Російський сільськогосподарський банк заявив, що вивчає можливість використання криптовалют для оплати угод із зерном. У липні оборонний конгломерат "Ростех" заявив, що запровадить стейблкоїн - криптовалюту, прив'язану до реальної валюти - з прив'язкою до рубля, а також розробляє відповідну платіжну мережу.

"Ці криптовалютні мережі насамперед підтримуються найбільшими стратегічно важливими фінансовими установами Росії, такими як ПСБ, ВТБ і ВЕБ. Схоже, що держава підтримує реалізацію цієї ідеї", - говорить Зак Тварозна з британського аналітичного центру Open Source Centre.

Криптовалюта, забезпечена рублем

Згідно з даними аналітичної компанії Chainalysis, за допомогою A7A5 здійснено угод на суму понад 87 млрд доларів. Токен торгується в основному на Grinex - криптовалютній біржі, зареєстрованій у Киргизстані.

При цьому A7A5 використовується для конвертації, а не прямої оплати. A7A5 можна обміняти на криптомонети, забезпечені доларом - насамперед, Tether (USDT), - які потім використовують для міжнародних платежів у торгівлі.

"Токен A7A5 не торгується на основному ринку. Він дійсно обмежений невеликою кількістю російських бірж і операторів, пов'язаних із Росією. Його використовують виключно як інструмент для он-рампінгу (конвертації, - УНІАН) рублів та їхнього обміну на основні криптовалюти, як-от стейблкоїни", - каже голова відділу національної безпеки Chainalysis Ендрю Фірман.

Однак на USDT обмінюються набагато менші суми, ніж загалом проходять через A7A5. За даними Elliptic, з моменту створення російського токена станом на кінець липня з А7А5 в USDT перевели близько 3,3 млрд доларів.

Директор з розвідки в Crystal Intelligence Ніколас Смарт каже, що це відображає той факт, що навіть покупці криптовалюти не зацікавлені в торгівлі з Росією.

За словами Кітінга, Росія використовує криптовалюту переважно для купівлі у Китаю електроніки, мікросхем та інших компонентів для військово-промислового комплексу. Зі свого боку Смарт вказав, що китайські підприємства можуть конвертувати криптовалюту в готівку в мережі неформальних бірж - багато з яких розташовані в Гонконзі - а потім відправляти гроші в материковий Китай для оплати рахунків.

Але навіть у криптовалюти є межі. Ринок стейблкоїнів, прив'язаних до долара, не достатньо великий, щоб вирішити всі проблеми Росії. Загальний обсяг пропозиції Tether становить 187 млрд доларів. Очікується, що цього року загальний обсяг експорту нафти і газу з Росії становитиме трохи менше 200 млрд доларів.

Великобританія, США і ЄС вжили заходів щодо боротьби з використанням криптовалюти РФ, зокрема ввели санкції проти Grinex і A7. Брюссель і зовсім заборонив громадянам ЄС здійснювати прямі або непрямі транзакції з використанням A7A5.

Проблеми економіки Росії - остання новина

Високі відсоткові ставки Центробанку Росії і гальмування економіки спричинили перше за п'ять років падіння інвестицій у Російській Федерації. Так, у III кварталі інвестиції зменшилися на 3,1% р/р. Востаннє таке фіксували в III кварталі 2020 року.

Водночас російські споживачі готуються до нової хвилі прискорення зростання цін через підвищення податків, яке почнеться 2026 року. Тим часом у країні-агресорці скорочується випуск продуктів уперше з 2009 року через економію росіян на їжі.

