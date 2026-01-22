Валюта почала дешевшати: курс долара і євро в обмінниках та банках

Продати долар можна в середньому за курсом 43,00 грн, а євро – 50,40 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 22 січня, подешевшав на 5 копійок і становить 43,51 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,00 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні також знизився на 4 копійки і складає 50,99 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,40 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,40 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,25 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,85 грн/євро, а курс продажу - 50,66 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк встановив на 22 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,18 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 7 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер було встановлено на рівні 50,67 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 5 копійок.

Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько повідомила, що у найближчий тиждень в Україні ймовірне поступове, контрольоване послаблення гривні.

Вас також можуть зацікавити новини: