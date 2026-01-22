'ПриватБанк' знизив ціну долара і євро: свіжий курс валют на 22 січня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,48 грн, а євро – 50,76 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 22 січня, подешевшав на 8 копійок і становить 43,37 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився одразу на 20 копійок і становить 50,85 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,77 гривні, а євро - за курсом 49,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер залишився на попередньому рівні і складає 43,48 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 26 копійок і складає 50,76 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 22 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,18 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 7 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер було встановлено на рівні 50,67 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 5 копійок.

В обмінниках середня вартість долара сьогодні становить 43,40 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,25 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,85 грн/євро, а курс продажу - 50,66 грн/євро.

