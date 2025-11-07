'ПриватБанк' підняв ціни на валюту: курс долара і євро на 7 листопада

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,19 грн, а євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 7 листопада, зріс на 3 копійки і складає 42,23 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 48,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,63 гривні, а євро - за курсом 47,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" в п'ятницю залишився на попередньому рівні і становить 42,19 гривні. Курс євро при оплаті карткою 7 листопада також залишився без змін і знаходиться на рівні 48,78 гривні.

Нацбанк встановив на 7 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 42,08 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на п'ятницю встановлено на рівні 48,52 гривні за один євро, тобто гривня втратила 18 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 42,27 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,80 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні 7 листопада зріс на 3 копійки і складає 48,83 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,15 гривні за євро.

