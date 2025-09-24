Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,66 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 25 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,41 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки.

Водночас, згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,66 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,42/41,45 грн/дол., а євро - 48,68/48,70 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках середній курс долара сьогодні становить 41,28 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,22 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,91 грн/євро, а курс продажу - 48,77 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" подорожчав на 5 копійок і складає 41,60 гривні за долар. Курс євро в банку 24 вересня зріс на 10 копійок і складає 49,20 гривні за євро.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин повідомив, що наразі євро має значно менший потенціал для зростання, ніж долар. Таким чином на середньостроковому горизонті динаміки курсів, для долара рух вгору більш імовірний.

Вас також можуть зацікавити новини: