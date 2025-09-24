'ПриватБанк' підняв ціни на валюту: курс долара і євро на середу

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, а євро – 49,26 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 24 вересня, подорожчав на 5 копійок і складає 41,60 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 10 копійок і складає 49,20 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,00 гривня, а євро - за курсом 48,20 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу залишився на попередньому рівні і становить 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 24 вересня, також не змінився і становить 49,26 гривні.

Національний банк встановив на 24 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,38 гривні за долар, таким чином, українська валюта залишилася на рівні попереднього показника.

За даними регулятора, по відношенню до євро гривня дещо послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,80 гривні за один євро, тобто гривня втратила 7 копійок.

В обмінниках середній курс долара сьогодні становить 41,28 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,22 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,91 грн/євро, а курс продажу - 48,77 грн/євро.

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, наразі євро має значно менший потенціал для зростання, ніж долар. Таким чином на середньостроковому горизонті динаміки курсів, для долара рух вгору більш імовірний.

