'ПриватБанк' знизив ціни на валюту: актуальний курс долара і євро

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,29 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 12 лютого, знизився на 6 копійок і становить 43,22 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 20 копійок і становить 51,50 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,62 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер не змінився і складає 43,29 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 26 копійок і складає 51,55 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 12 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 43,03 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 6 копійок. Щодо євро гривня також посилила свої позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,21 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 4 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні залишився на попередньому рівні і становить 43,35 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,83 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 4 копійки і складає 51,60 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,90 гривні за євро.

