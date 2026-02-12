В обмінниках і банках зріс євро: курс валют в Україні 12 лютого

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 12 лютого, залишився на попередньому рівні і становить 43,35 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,83 гривні за долар.
При цьому середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 4 копійки і складає 51,60 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,90 гривні за євро.
Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні
У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,15 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,05 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,45 грн/євро, а курс продажу - 51,25 грн/євро.
Курс валют в Україні – останні новини
Національний банк України встановив на четвер, 12 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,03 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 6 копійок.
Щодо євро гривня також посилила свої позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,21 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 4 копійки.
Видання Bloomberg писало, що долар впав по відношенню до всіх основних валют. Інвестори очікують зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США після появи нових ознак ослаблення американської економіки.