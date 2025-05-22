Курс гривні до євро встановлено на рівні 46,93 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 23 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,50 грн/дол., тобто гривня послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс євро на п'ятницю установлено на рівні 46,93 гривні за один євро, тобто українська валюта втратила 2 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,48/41,51 грн/дол., а євро - 46,92/46,95 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 22 травня подешевшав на 3 копійки і становить 41,62 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складав 47,30 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 41,02 гривні, а євро - за курсом 46,30 гривні за одиницю іноземної валюти.

До того ж в обмінниках України курс долара сьогодні становив 41,45 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,38 гривні. При цьомиу курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складав 47,15 гривні за євро, а курс продажу європейської валюти складав 47 гривень за євро.

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