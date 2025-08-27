Курс гривні до євро встановлено на рівні 47,88 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 28 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,32 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 8 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 47,88 гривні за один євро, тобто гривня зросла одразу на 39 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,30/41,34 грн/дол., а євро - 47,86/47,90 грн/євро.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,37 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,30 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,35 грн/євро, а курс продажу - 48,14 грн/євро.

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок складала 111 351 долар. У гривні її ціна сьогодні склала 4 612 410 грн.

При цьому курс долара до гривні у "ПриватБанку" 27 серпня знизився на 8 копійок і складає 41,57 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 25 копійок і складає 48,55 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,97 гривні, а євро - за курсом 47,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

