Продати долар можна в середньому за курсом 41,90 грн, а євро – 49,20 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 23 грудня, знизився на 9 копійок і складає 42,39 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,90 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 6 копійок і складає 49,83 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,20 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,25 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,15 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,86 грн/євро, а курс продажу – 49,67 грн/євро.

Національний банк України встановив на 23 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,15 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 10 копійок.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, дещо послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 49,49 гривні за один євро, тобто гривня втратила 2 копійки.

Після найгіршого року за майже десятиліття долар США тимчасово стабілізувався. Однак більшість інвесторів очікують, що у 2026 році його падіння повториться.

