В Україні подорожчала валюта: курс долара і євро в банках та обмінниках сьогодні

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 10 квітня, зріс на 4 копійки і складає 43,76 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,24 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 3 копійки і складає 51,20 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,5 0 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,55 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,42 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,95 грн/євро, а курс продажу - 50,70 грн/євро.

Національний банк України встановив на 10 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,47 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок.

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п'ятницю встановлено на рівні 50,80 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 4 копійки.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що найближчий тиждень, найімовірніше, пройде в межах досить зрозумілого коридору: близько 44 грн за долар і 51 грн за євро.

