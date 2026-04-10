У 'ПриватБанку' подешевшав долар: свіжий курс валют на п’ятницю

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 10 квітня, подешевшав на 5 копійок і становить 43,70 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 5 копійок і складає 51,20 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,15 гривні, а євро - за курсом 50,20 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у п’ятницю не змінювався і складає 43,86 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився на попередньому рівні – 51,28 гривні.

Нацбанк встановив на 10 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,47 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок. Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п'ятницю встановлено на рівні 50,80 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 4 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 4 копійки і складає 43,76 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 43,24 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 3 копійки і складає 51,20 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 50,5 0 гривні за євро.

