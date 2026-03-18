'ПриватБанк' знизив ціну долара: свіжий курс валют на середу

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 18 березня, знизився на 10 копійок і становить 44,10 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 5 копійок і складає 50,95 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,50 гривні, а євро - за курсом 49,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу залишився на рівні 44,25 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні не змінився і складає 51,02 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 18 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,95 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 13 копійок.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,64 гривні за один євро, тобто гривня втратила 6 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні подешевшав на 14 копійок і становить 44,25 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,70 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 51,10 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,30 гривні за євро.

