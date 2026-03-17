Долар продовжує падати: Нацбанк встановив офіційний курс валют на 18 березня

Національний банк України встановив на середу, 18 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,95 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 13 копійок. 

Згідно з даними на сайті НБУ, щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,64 гривні за один євро, тобто гривня втратила 6 копійок.  

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,97/44,00 грн/дол., а єдина європейська валюта - 50,68/50,70 грн/євро. 

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 17 березня знизився на 15 копійок і становив 44,20 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 10 копійок і складав 50,90 гривні за євро. Продати американську валюту можна було за курсом 43,60 гривні, а євро - за курсом 49,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

При цьому долар США на світовому ринку зміцнюється на тлі ескалації війни на Близькому Сході, яка погіршує настрої інвесторів і підштовхує їх до "тихих гаваней". З кінця лютого, відколи спалахнув конфлікт на Близькому Сході, індекс долара зріс приблизно на 2,5%.

Вас також можуть зацікавити новини: