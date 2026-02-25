Ближні печери Києво-Печерської лаври тепер відкриті для відвідувачів (фото)

Але потрапити до них можна тільки у складі груп за попереднім записом.

Ближні печери Києво-Печерської лаври відкрилися для вірян та відвідувачів у контрольованому режимі з 25 лютого 2026 року.

Як йдеться на сторінці сакрального комплексу в Facebook, напередодні відкриття, 24 лютого у Національний день молитви та четверті роковини повномасштабної війни, у Хрестовоздвиженському храмі над Ближніми печерами було звершено молитву за Україну під проводом митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

"У Національний день молитви відкриття для вірян Ближніх печер є не лише довгоочікуваною і визначною подією церковного життя, а й знаком незнищенності нашої віри. Лаврські печери, де спочивають мощі преподобних отців Києво-Печерських, – це особлива святиня нашої Церкви, її жива пам'ять і місце глибокої молитви. Для України преподобні отці є духовним скарбом і корінням, що живить вірних у час випробувань, джерелом натхнення, зміцнення та надії. Коли ворог намагається відібрати нашу свободу, ми відкриваємо святиню, яка свідчить, що духовна сила перемагає страх, а молитва – сильніша за темряву", – зазначив предстоятель Православної церкви України.

Водночас доступ до печер було організовано з урахуванням вимог безпеки та збереження пам'ятки.

"Саме тут майже тисячу років тому почалася історія, що сформувала українську духовну традицію. У Лаврі молилися князі Острозькі та просвітник Петро Могила, її розбудовували сподвижники Івана Мазепи, утверджуючи вільний дух української держави, що тримає нас досі в часи війни. Лавра – це простір збереження національної спадщини, і ми усвідомлюємо себе спадкоємцями цієї великої історії. Ми маємо зберегти її та передати майбутнім поколінням. Режим відвідування у групах за попереднім записом дозволяє забезпечити безпеку відвідувачів, і збереження святині", – наголосив генеральний директор заповідника Максим Остапенко.

Як потрапити до Ближніх печер Києво-Печерської лаври

Вхід до печер наразі можливий тільки у складі груп за попереднім записом за номерами телефонів: 0444066375, 0667280327.

Графік роботи: середа-неділя.

Паломники: 9:00 – 11:00.

Екскурсії: 12:00 – 16:00.

Вихідні: понеділок, вівторок.

Як уточнюється в соцмережах, вартість вхідного квитка становить 180 гривень.

Києва-Печерська лавра – останні новини

Як повідомляв УНІАН.Туризм, наприкінці 2023 року, вперше за 30 років, для відвідувачів відкрили Велику дзвіницю Києво-Печерської лаври.

Водночас у ніч на 24 січня 2026 року унаслідок масованої російської повітряної атаки зазнали пошкоджень два об'єкти Києво-Печерської лаври. Зокрема, постраждав комплекс Дальніх печер.

