Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,19 грн, євро – 49,02 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 13 листопада, зріс на 6 копійок і складає 42,23 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 15 копійок і складає 49,05 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,63 гривні, а євро - за курсом 48,05 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер залишився на попередньому рівні і становить 42,19 гривні. Курс євро при оплаті карткою 13 листопада також залишився незмінним і складає 49,02 гривні.

Курс валют в Україні: останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 13 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,04 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

По відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 48,65 гривні за один євро, тобто гривня втратила 4 копійки.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 13 листопада, зріс на 3 копійки і складає 42,23 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,78 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 15 копійок і складає 49,05 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,35 гривні за євро.

