Росія призупиняє польоти на Кубу через санкції Трампа

Найближчими днями авіакомпанія "Росія" виконає кілька рейсів лише в один бік з Гавани і Варадеро до Москви.

Росія тимчасово призупинить польоти на Кубу після того, як авіакомпанії повідомили про труднощі із заправкою літаків на острові. Про це повідомило федеральне агентство повітряного транспорту РФ, передає Fox News.

Там заявили, що літаки авіакомпанії "Росія" були змушені скоригувати свої програми польотів через проблеми із забезпеченням паливом на Кубі.

Зазначається, що найближчими днями "Росія" виконає кілька рейсів лише в один бік з Гавани і Варадеро до Москви, аби повернути російських туристів додому, після чого припинить обслуговування.

В агентстві додали, що після завершення таких рейсів програма авіакомпанії на Кубі буде призупинена до покращення ситуації.

"Ця заява з'явилася через два тижні після того, як президент Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан щодо Куби та санкціонував нові заходи, спрямовані на припинення постачання нафти на острів", - нагадали у Fox News.

Відомо, що в указі від 29 січня Трамп зазначив, що Куба становить "незвичайну та надзвичайну загрозу" національній безпеці США, а також надав своїй адміністрації повноваження вводити мита на товари з будь-якої країни, яка "прямо чи опосередковано продає або іншим чином постачає нафту на Кубу".

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав УНІАН, російський "Лукойл" втратив контроль над НПЗ у Нідерландах через санкції США. Проте нюанс полягає у тому, що французька нафтова компанія TotalEnergies отримала операційний контроль над нафтопереробним заводом Zeeland у Нідерландах.

Водночас президент України Володимир Зеленський оголосив про нові санкції проти РФ. Такі обмеження були запроваджені проти компаній, які постачають компоненти і виробляють ракети та дрони для Росії, а також проти російського фінансового сектору.

"Виробництво цієї зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів, які росіяни продовжують отримувати в обхід санкцій. І саме проти таких компаній - постачальників компонентів і виробників ракет та дронів - запроваджуємо нові санкції. Підписав відповідні рішення", - зауважив український лідер.

