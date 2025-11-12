колаж УНІАН, фото УНІАН, фото ua.depositphotos.com

Національний банк України встановив на четвер, 13 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,04 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником. 

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 48,65 гривні за один євро, тобто гривня втратила 4 копійки. 

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,10/42,13 грн/дол., а євро - 48,73/48,75 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 12 листопада, знизився на 4 копійки і складає 42,20 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,75 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні зріс на 1 копійку і складає 48,90 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,30 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 12 листопада, знизився на 2 копійки і складає 42,17 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 48,90 гривні за євро.  

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,57 гривні, а євро - за курсом 47,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

