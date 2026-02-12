Німеччина готова передати Україні ракети до Patriot, але за однієї умови

Загалом Україні пообіцяли надати допомогу на 38 мільярдів доларів.

Німеччина планує відправити до України додаткові ракети-перехоплювачі PAC-3, які використовуються в зенітно-ракетних комплексах Patriot. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-33").

"Німеччина збирається відправити 5 додаткових перехоплювачів PAC-3 до України, якщо інші країни нададуть загалом 30 PAC3. Ми всі знаємо, що це про збереження життя… Захист неба - це один з пріоритетів нашої підтримки. Німеччина передала 5 з 12 систем Patriot. Ми також доставили системи IRIS-T", - сказав Пісторіус.

Водночас, міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що загалом країни-учасниці Контактної групи анонсували загальну допомогу Києву на суму 38 мільярдів доларів.

"І велика частина анонсів - це нові. Вони йдуть якраз на системи ППО, на дрони, на розвиток дроново-штурмових підрозділів, на діпстрайки, дрони-перехоплювачі. Тобто якість та структура допомоги змінюється на очах", - зазначив Федоров.

Допомога Україні: важливі новини

Раніше стало відомо, що Нідерланди, Велика Британія, Норвегія і Швеція планують виділити пів мільярда доларів на закупівлю американського озброєння для України за програмою PURL.

Тим часом Ukraine Support Tracker повідомили, що хоч допомога США для України й скоротилася на 99% у 2025 році, однак Європа майже повністю компенсувала ці втрати. Зазначається, що загальний обсяг військової допомоги Україні у 2025 році був на 13% нижчим за середньорічний показник за 2022-2024 роки.

