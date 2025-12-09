У 'ПриватБанку' подорожчав долар: актуальний курс валют на вівторок

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,37 грн, а євро – 49,51 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 9 грудня, подорожчав на 5 копійок і складає 42,30 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 3 копійки і складає 49,40 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,70 гривні, а євро - за курсом 48,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок не змінився і становить 42,37 гривні. Курс євро при оплаті карткою 9 грудня також залишився незмінним і складає 49,51 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 9 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,07 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 1 копійку.

По відношенню до євро гривня також мінімально послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 49,02 гривні за один євро, тобто гривня втратила 2 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 42,35 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,90 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 3 копійки і складає 49,38 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,80 гривні за євро.

