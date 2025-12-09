Продати долар можна в середньому за курсом 41,90 грн, а євро – 48,80 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 9 грудня, залишився на попередньому рівні і складає 42,35 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,90 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 3 копійки і складає 49,38 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,80 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,35 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,25 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,40 грн/євро, а курс продажу – 49,25 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 9 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,07 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 1 копійку.

По відношенню до євро гривня також мінімально послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 49,02 гривні за один євро, тобто гривня втратила 2 копійки.

В Україні на валютному ринку зберігається тиск на гривню. Курс долара найближчим часом може зрости до 43 гривень, вважає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. За його словами, сезонно, з 10 грудня, гривня, як правило, починає послаблюватися до долара. Це пов'язано з посиленням бюджетних виплат, авансових платежів, підвищенням гривневої ліквідності, яка переходить в тому числі у валюту.

