У 'ПриватБанку' різко подорожчав долар: актуальний курс валют на середу

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,84 грн, а євро – 52,36 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 9 вересня, зріс на 20 копійок і становить 44,80 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 30 копійок і складає 52,25 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,20 гривні, а євро - за курсом 51,25 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу зріс на 20 копійок і складає 44,64 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 28 копійок – 52,36 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 9 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,47 гривні за долар, таким чином українська валюта залишалася на рівні попереднього показника.

Щодо євро гривня посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,64 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 4 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 9 копійок і складає 44,87 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,39 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав також на 9 копійок і становить 52,14 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,50 гривні за євро.

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