Свіжий курс валют 19 березня: скільки коштує долар в обмінниках і банках

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 19 березня, залишився на попередньому рівні і становить 44,25 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,75 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також не змінився і складає 51,10 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,30 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,29 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,15 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,22 грн/євро, а курс продажу - 51,00 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 19 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,90 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 5 копійок.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,52 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 12 копійок.

Долар США на світовому ринку зміцнюється на тлі ескалації війни на Близькому Сході, яка погіршує настрої інвесторів і підштовхує їх до "тихих гаваней". З кінця лютого, відколи спалахнув конфлікт, індекс долара зріс приблизно на 2,5%.

