Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на 19 березня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,52 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 19 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,90 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 5 копійок.

Згідно з даними на сайті НБУ, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,52 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 12 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,95/43,98 грн/дол., а єдина європейська валюта - 50,58/50,60 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 18 березня подешевшав на 14 копійок і становив 44,25 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,70 гривні за долар. Середній курс євро до гривні не змінився і складав 51,10 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,30 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 10 копійок і становив 44,10 гривні за долар, а курс євро зріс на 5 копійок і складав 50,95 гривні за євро. Продати американську валюту можна було за курсом 43,50 гривні, а євро - за курсом 49,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

