Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на 19 березня

Національний банк України встановив на четвер, 19 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,90 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 5 копійок.

Згідно з даними на сайті НБУ, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,52 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 12 копійок.  

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,95/43,98 грн/дол., а єдина європейська валюта - 50,58/50,60 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 18 березня подешевшав на 14 копійок і становив 44,25 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,70 гривні за долар. Середній курс євро до гривні не змінився і складав 51,10 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,30 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 10 копійок і становив 44,10 гривні за долар, а курс євро зріс на 5 копійок і складав 50,95 гривні за євро. Продати американську валюту можна було за курсом 43,50 гривні, а євро - за курсом 49,95 гривні за одиницю іноземної валюти. 

Вас також можуть зацікавити новини: