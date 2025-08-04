Продати долар можна в середньому за курсом 41,45 грн, а євро – 47,60 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 4 серпня, залишився на рівні 42,00 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,45 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав одразу на 47 копійок і складає 48,62 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,60 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,67 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,60 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,43 грн/євро, а курс продажу - 48,20 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 4 серпня, складає 114 357 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 720 660 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив 4 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,76 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 5 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 47,64 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 11 копійок.

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