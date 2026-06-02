В Україні подорожчав євро: свіжий курс валют на 2 червня

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 2 червня, залишився на попередньому рівні і складає 44,47 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,02 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і становить 51,93 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,23 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,19 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,10 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,75 грн/євро, а курс продажу - 51,55 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 2 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,30 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки.

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,60 гривні за один євро, тобто українська валюта втратила 5 копійок.

Українська гривня посіла 11 місце у світовому антирейтингу валют за підсумками січня-травня 2026 року, повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. За його словами, абсолютним лідером антирейтингу став лівійський динар, який послабився до долара на 14,6% з початку року.

