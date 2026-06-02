У 'ПриватБанку' подорожчала валюта: актуальний курс долара і євро на вівторок

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 2 червня, зріс на 3 копійки і становить 44,48 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 52,00 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,88 гривні, а євро - за курсом 51,00 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок залишився на попередньому рівні і складає 44,44 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінювався – 52,08 гривні.

Національний банк України встановив на вівторок, 2 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,30 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки.

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,60 гривні за один євро, тобто українська валюта втратила 5 копійок.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 2 червня, залишився на попередньому рівні і складає 44,47 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,02 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 5 копійок і становить 51,93 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,23 гривні за євро.

